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В Белове во время рейдов по пляжам обнаружили 10 подростков, отдыхавших без взрослых

30 июня 2018 в 19:14

В Белове сотрудники правоохранительных органов провели рейды по местам несанкционированных пляжей. Часто жители игнорируют размещенные здесь аншлаги о запрете купания. Поэтому правоохранители в целях профилактики несчастных случаев у воды проводят рейды.

Так, во время такого рейда было выявлено около десяти подростков, которые купались в местах, где это запрещено. К тому же отдыхали они без взрослых. Как выяснилось, некоторые даже не сказали о своем местонахождении родителям.

С подростками провели профилактические беседы. Кроме того, побеседовали и с родителями, которым рассказали, что в случае повторения ситуации они могут быть оштрафованы.


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