Пожарные в Прокопьевске спасли мужчину благодаря сообщению соседей

Вчера в Прокопьевске в одной из квартир жилого дома произошел пожар. Соседи заметили дым, идущий из окна. Кроме того, в загоревшейся квартире они увидели и хозяина жилья. Очевидцы сразу сообщили о случившемся о пожаре.

Приехавшие специалисты эвакуировали жильца загоревшейся квартиры и передали медикам. Эвакуация жильцов других квартир не потребовалась.

Пожар был быстро потушен. Пострадала от огня только кровать. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать незатушенная сигарета.