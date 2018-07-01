Пожарные в Прокопьевске спасли мужчину благодаря сообщению соседей

Вчера в Прокопьевске в одной из квартир жилого дома произошел пожар. Соседи заметили дым, идущий из окна. Кроме того, в загоревшейся квартире они увидели и хозяина жилья. Очевидцы сразу сообщили о случившемся о пожаре.
Приехавшие специалисты эвакуировали жильца загоревшейся квартиры и передали медикам. Эвакуация жильцов других квартир не потребовалась.
Пожар был быстро потушен. Пострадала от огня только кровать. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать незатушенная сигарета.
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