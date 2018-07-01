Врио губернатора Кузбасса обратил внимание мэра на затопление проезжей части в Кемерове

В областной столице местные жители после прошедших ливней выкладывают фото и видео их последствий. Ливневки в городе не везде справляются с наплывом воды, и проезжие части превращаются в реки.
Одно из видео таких последствий на проспекте Советском прислали и Сергею Цивилеву, врио губернатора. Он в свою очередь обратил внимание на ситуацию мэра города.
«Илья Владимирович, понимаю, что ремонт, но ливневая канализация на главной улице вообще не работает? Не самый сильный и длительный дождь был с утра», - написал Сергей Евгеньевич на своей страничке соцсети.
Фото, видео: Вконтакте
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