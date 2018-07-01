Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Врио губернатора Кузбасса обратил внимание мэра...

Врио губернатора Кузбасса обратил внимание мэра на затопление проезжей части в Кемерове

01 июля 2018 в 18:28

В областной столице местные жители после прошедших ливней выкладывают фото и видео их последствий. Ливневки в городе не везде справляются с наплывом воды, и проезжие части превращаются в реки.

Одно из видео таких последствий на проспекте Советском прислали и Сергею Цивилеву, врио губернатора. Он в свою очередь обратил внимание на ситуацию мэра города.

«Илья Владимирович, понимаю, что ремонт, но ливневая канализация на главной улице вообще не работает? Не самый сильный и длительный дождь был с утра», - написал Сергей Евгеньевич на своей страничке соцсети.

Фото, видео: Вконтакте


Читайте также

Content image 1
В Белове во время рейдов по пляжам обнаружили 10 подростков, отдыхавших без взрослых
Content rieu virwdw
В Кемерове во время рейса загорелся трамвай
Content maxresdefault
Пожарные в Прокопьевске спасли мужчину благодаря сообщению соседей
Content
За сутки в водоемах Кузбасса утонули четыре человека

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?