Врио губернатора Кузбасса обратил внимание мэра на затопление проезжей части в Кемерове

В областной столице местные жители после прошедших ливней выкладывают фото и видео их последствий. Ливневки в городе не везде справляются с наплывом воды, и проезжие части превращаются в реки.

Одно из видео таких последствий на проспекте Советском прислали и Сергею Цивилеву, врио губернатора. Он в свою очередь обратил внимание на ситуацию мэра города.

«Илья Владимирович, понимаю, что ремонт, но ливневая канализация на главной улице вообще не работает? Не самый сильный и длительный дождь был с утра», - написал Сергей Евгеньевич на своей страничке соцсети.

Фото, видео: Вконтакте