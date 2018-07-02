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Ночью в Кемерове горел православный храм (видео)

02 июля 2018 в 10:51

пожар, кемерово пожар, горит храм, сгорел храм, храм на шахтеровНочью 2 июля в Рудничном районе областной столицы Кузбасса загорелся православный храм Архангела Михаила.

Сигнал о возгорании на проспекте Шахтёров поступил в дежурную часть МЧС 2:12. На момент прибытия пожарных открытым пламенем горела кровля храма. Пожар полностью потушили в 2:33. На месте работали 34 человека и 10 единиц техники.

«В результате обгорела обрешётка кровли на площади 80 квадратных метров», - рассказали о последствиях пожара в ведомстве.

Предварительной причиной возгорания названо нарушение технической эксплуатации электрооборудования.

 

Фото, видео: vk.com/incident_42

 


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