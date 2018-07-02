Ночью в Кемерове горел православный храм (видео)

Ночью 2 июля в Рудничном районе областной столицы Кузбасса загорелся православный храм Архангела Михаила.

Сигнал о возгорании на проспекте Шахтёров поступил в дежурную часть МЧС 2:12. На момент прибытия пожарных открытым пламенем горела кровля храма. Пожар полностью потушили в 2:33. На месте работали 34 человека и 10 единиц техники.

«В результате обгорела обрешётка кровли на площади 80 квадратных метров», - рассказали о последствиях пожара в ведомстве.

Предварительной причиной возгорания названо нарушение технической эксплуатации электрооборудования.

Фото, видео: vk.com/incident_42