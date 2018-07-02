Кемеровчанин выпал из окна 7-го этажа: мужчина скончался

Несчастный случай произошел накануне в одном из домов на бульваре Строителей.

Местный житель выпал из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже. Примечательно, что в этот момент в доме находились жена и сестра потерпевшего. Женщины пытались схватить и затащить кемеровчанина обратно, когда он свисал с окна, но это ни к чему не привело.

В итоге 40-летний мужчина житель упал с высоты. Его тут же госпитализировали, однако спасти пострадавшего медикам не удалось.

В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.