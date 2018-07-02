На Кузбасской трассе в ДТП пострадали четыре человека

В воскресенье, 1 июля, на автодороге «Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол» произошло серьёзное ДТП. В результате опрокидывания иномарки пострадали четыре человека.

«Предварительно, водитель Toyota Corolla не справился с управлением и съехал в кювет. Машина перевернулась», - сообщили в дирекции автомобильных дорог Кузбасса.

Известно, что пассажиры авто получили различные травмы.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.