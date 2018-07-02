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В центре Кемерова из-за подозрительного предмета эвакуировали жильцов дома

02 июля 2018 в 13:17

теракт кемерово, эвакуировали жильцов, подозрительный предмет, площадь советов, кемерово, центр кемерово, саперы, обследуют кинологиСегодня на площади Советов эвакуировали жильцов дома, расположенного рядом со зданием областной администрации. На месте работают полицейские.

По информации местных СМИ, подозрительный предмет был найден в четырёхэтажном жилом доме с офисными помещениями. Отметим, здание № 67 по проспекту Советскому находится рядом с региональной администрацией и управлением ФСБ.

В связи с эти были эвакуированы жильцы дома. В настоящее время территорию обследуют кинологи с собаками обследуют территорию. Кроме того, правоохранители проверяют записи с видеорегистраторов автомобильной парковки, которая находится рядом. Ожидается приезд сапёров.


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