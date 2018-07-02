В центре Кемерова из-за подозрительного предмета эвакуировали жильцов дома

Сегодня на площади Советов эвакуировали жильцов дома, расположенного рядом со зданием областной администрации. На месте работают полицейские.

По информации местных СМИ, подозрительный предмет был найден в четырёхэтажном жилом доме с офисными помещениями. Отметим, здание № 67 по проспекту Советскому находится рядом с региональной администрацией и управлением ФСБ.

В связи с эти были эвакуированы жильцы дома. В настоящее время территорию обследуют кинологи с собаками обследуют территорию. Кроме того, правоохранители проверяют записи с видеорегистраторов автомобильной парковки, которая находится рядом. Ожидается приезд сапёров.