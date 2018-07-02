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Педофила из Кузбасса осудили за издевательства над падчерицей

02 июля 2018 в 16:13

педофил, насиловал ребенка, насиловал девочку, насиловал дочь жены, насиловал падчерицу, изнасиловал девочку, кузбасс, осудили педофила, принудительное лечениеРанее судимый мужчина совершил пять преступлений сексуального характера в отношении девятилетней дочери своей супруги.

Установлено, что 48-летний отчим часто оставался наедине с девочкой. Он совершал преступления против её половой неприкосновенности, однако долгое время ребенок не рассказывал о происходящем. Когда девочка пожаловалась матери, та сразу обратилась в правоохранительные органы.

«По сообщению было незамедлительно принято решение о возбуждении уголовного дела, его расследование поручено следственной группе из числа наиболее опытных следователей следственного отдела. Обвиняемого задержали, в отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Вину в инкриминируемых деяниях мужчина не признал. Однако в ходе предварительного следствия были проведены различные судебные экспертизы, которые показали, что девочка не склонна к фантазированию. При этом у обвиняемого было обнаружено расстройство в виде склонности к педофилии.

В итоге суд приговорил педофила к 14 годам лишения свободы в колонии особого режима, крое того ему предстоит пройти принудительное лечение у психиатра.


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