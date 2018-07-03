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Экс-прокурор Кузбасса свёл счёты с жизнью

03 июля 2018 в 10:31

экс-прокурор покончил жизнь самоубийством, покончил с собой прокурор, александр халезин, застрелился прокурор, прокурор кузбассаСМИ сообщили о смерти бывшего прокурора Кемеровской области Александра Халезина.

По информации телеканала «360», экс-прокурор покончил жизнь самоубийством. Тело было найдено в гараже, по имеющейся информации, рядом с телом погибшего находилось оружие. Также есть сведения, что Халезин в последнее время страдал от тяжелого заболевания. Подробности случившегося пока не разглашаются.

Напомним, 67-летний Александр Халезин работал в прокуратуре Кемеровской области с 1975 по 2012 годы. Начиная с 2000-го года он занимал должность прокурора региона и ушел в отставку по выслуге лет по собственному желанию.


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