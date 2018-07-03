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Опубликован список кузбасских пляжей, на которых нельзя купаться

03 июля 2018 в 10:50

запрещено купаться, пляжи кузбасс, места для купания, места отдыха для воды, места для купания кузбассСпециалисты Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области назвали опасные для здоровья места отдыха у воды.

Напомним, в Кузбассе открыто 29 санкционированных пляжей и 42 места отдыха у воды. Как выяснилось, не все из них пригодны для купания.

Так в Роспотребнадзоре исследовали 134 пробы воды открытых водоёмов на санитарно-химические показатели, а также 134 пробы на микробиологические и 132 пробы на паразитологические показатели. Из них 6 проб не соответствуют по санитарно-химическим и 24 по микробиологическим показателям.

 

Опасными для купания признаны следующие места отдыха:

- Городской пляж в районе кинотеатра «Кузбасс» река Уса (Междуреченск);

- Зона отдыха «Чайка», Центральный район, левый берег реки Томь (Кемерово);

- Зона отдыха «Притомская», Левый берег р. Томь (Кемерово);

- Пруд г. Полысаево (Ленинск-Кузнецкий).

- Зоны отдыха «Мираж», р. Томь в районе Новоильинского моста (Новокузнецк);

- Пляж «Черемушки», р. Кондома, Центральный район (Новокузнецк);

- Пляж «Уют», р. Кондома, Центральный район (Новокузнецк);

- Парк культуры и отдыха «Водный», р. Кондома, Центральный район (Новокузнецк);

- Пляж «Левобережный», р. Томь, Центральный район (Новокузнецк);

- Пляж «Пурга», Орджоникидзевский район, Байдаевские карьеры (Новокузнецк);

- Зона отдыха «Топольники», р. Томь, Кузнецкий район (Новокузнецк);

- Пляж «Юргинское водохранилище» (Юрга);

- Зона отдыха г. Осинники;

- Пляж г. Калтан (Осинники).


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