Сергей Цивилев призвал кузбассовцев сообщать о худших дорогах области

По словам врио губернатора, самые проблемные участки войдут в программу строительства дорог в следующем году.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев на своей официальной странице во «ВКонтакте» попросил жителей региона рассказать о худших дорогах Кузбасса.

«Планы ремонта составляются заранее и в первую очередь нужно сосредоточить усилия на самых тяжелых участках. Предлагаю в комментариях собрать фото и видео худших дорог области, с указанием адресов. С вашей помощью составим перечень самых проблемных мест и предложений в программу строительства и реконструкции дорог на следующий год», - написал врио губернатора.

Сергей Цивилев предложил опубликовать фото проблемных участков в комментарии к записи или направить информацию на его сайт.