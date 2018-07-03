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Сергей Цивилев призвал кузбассовцев сообщать о худших дорогах области

03 июля 2018 в 11:20

проблемные участки, сергей цивилев, состояние дорог, ремонт дорог, дороги кузбасса, сообщить о дорогахПо словам врио губернатора, самые проблемные участки войдут в программу строительства дорог в следующем году.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев на своей официальной странице во «ВКонтакте» попросил жителей региона рассказать о худших дорогах Кузбасса.

«Планы ремонта составляются заранее и в первую очередь нужно сосредоточить усилия на самых тяжелых участках. Предлагаю в комментариях собрать фото и видео худших дорог области, с указанием адресов. С вашей помощью составим перечень самых проблемных мест и предложений в программу строительства и реконструкции дорог на следующий год», - написал врио губернатора.

Сергей Цивилев предложил опубликовать фото проблемных участков в комментарии к записи или направить информацию на его сайт.


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