В Таштаголе из-за удара молнии сгорел дом

Пожар произошел на прошлой неделе во время грозы.

Старый деревянный сруб на улице Арефьева загорелся из-за удара молнии. Пожар быстро потушили.

Известно, что поскольку в дом был заброшенным, в результате его возгорания никто не пострадал.