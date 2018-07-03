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В Таштаголе из-за удара молнии сгорел дом

03 июля 2018 в 13:55

сгорел дом, молния ударила в дом, сгорел из-за молнии, загорелся из-за молнии, таштагол, пожар, кузбасс, происшествияПожар произошел на прошлой неделе во время грозы.

Старый деревянный сруб на улице Арефьева загорелся из-за удара молнии. Пожар быстро потушили.

Известно, что поскольку в дом был заброшенным, в результате его возгорания никто не пострадал.


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