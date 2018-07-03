В Кемерове откроется центр ЭКО на базе перинатального центра

В июне на стратегической сессии «Здоровый и сильный регион» был одобрен проект создания репродуктивного центра в Кемерове.

Сегодня практически все вспомогательные репродуктивные технологии применяются на юге региона, в Новокузнецке. Пациентки вынуждены проводить процедуры ЭКО в других городах, в том числе за пределами Кемеровской области.

«Эксперты дали заключение, что в Кемеровской области в настоящее время имеются ресурсы для применения современных методов восстановления естественной фертильности» - сообщили в администрации.

В итоге решено создать центр ЭКО на базе перинатального центра имени Решетовой. В настоящее время уже проводят выбор и готовятся к приобретению необходимого оборудования для лаборатории ЭКО. Обучаться специалисты нового центра будут в ведущих репродуктивных центрах Москвы.