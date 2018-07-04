Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Кемеровские пожарные сняли видеописьмо в поддер...

Кемеровские пожарные сняли видеописьмо в поддержку Сергея Генина

04 июля 2018 в 09:34

Сергей Генин, Зимняя Вишня, Пожар в Зимней Вишне, пожар в Кемерово, ТЦ Зимняя Вишня, Сергей мы с тобой, Пожарные Кемерово, Пожарные, МЧС Кемерово, видеообращение в поддержку генинаКоллеги опубликовали в соцсетях видеописьмо в поддержку начальника караула кемеровской пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина.

Напомним, пожарного обвиняют в халатности при тушении «Зимней вишни», повлекшей тяжелые последствия. В настоящее время он находится в СИЗО.

В видеобращении сослуживцы Генина выразили надежду на то, что коллега будет оправдан. Также продолжается сбор подписей в защиту пожарного, сейчас их более 44 тыс.

 

 

Посмотреть письмо в поддержку Сергея Генина можно по ссылке.


Читайте также

Content zaprescheno kupat sya
Опубликован список кузбасских пляжей, на которых нельзя купаться
Content 97vwv3clwmq
Сергей Цивилев призвал кузбассовцев сообщать о худших дорогах области
Content
В Таштаголе из-за удара молнии сгорел дом
Content procedura eko chashka petri v kotoroj proishodit oplodotvorenie
В Кемерове откроется центр ЭКО на базе перинатального центра

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?