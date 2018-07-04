Кемеровские пожарные сняли видеописьмо в поддержку Сергея Генина

Коллеги опубликовали в соцсетях видеописьмо в поддержку начальника караула кемеровской пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина.
Напомним, пожарного обвиняют в халатности при тушении «Зимней вишни», повлекшей тяжелые последствия. В настоящее время он находится в СИЗО.
В видеобращении сослуживцы Генина выразили надежду на то, что коллега будет оправдан. Также продолжается сбор подписей в защиту пожарного, сейчас их более 44 тыс.
Посмотреть письмо в поддержку Сергея Генина можно по ссылке.
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