Родственникам погибших в «Зимней вишне» выплатят ещё по два млн рублей

Областной Совет народных депутатов принял в законопроект, по которому родственники погибших при пожаре в «Зимней вишне» получат дополнительный выплаты. Общая сумма выплат составит 120 миллионов рублей.

«Дополнительную единовременную помощь предлагается установить в размере 2 млн руб. каждому члену семьи погибшего гражданина», - сообщил и. о. замгубернатора Кузбасса по вопросам социальной политики Алексей Сергеев.

Помощь будет предоставляться из благотворительных пожертвований, поступивших в областной бюджет. Для получения выплат родственники погибших могут обратиться с заявлением в соцзащиту до 1 января 2019 года. Кроме того, власти Кузбасса продолжают принимать деньги на счёт, который ранее был открыт.