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В Кузбассе мать потеряла ребёнка и не заметила этого

04 июля 2018 в 14:37

/uploads/ckeditor/pictures/12309/content_ec50e997e1350b4d1f1bc747978337fd.jpgИнцидент произошел в деревне Саломатово Яшкинского района. Мужчина и женщина привели в магазин 3-летнюю девочку, которую нашли на берегу Томи.

Пара заметила одинокую малышку, когда отдыхала на берегу реки. Девочка не могла о себе ничего рассказать, поэтому её решили довезли до ближайшего населённого пункта.

Прибывшие по сигналу продавцы полицейские быстро установили личность матери и доставили девочку домой. Выяснилось, что её мать не обнаружила отсутствие дочери. Женщина сообщила, что ушла работать на поле, а ребёнка оставила играть во дворе. В результате девочка вышла из ограды и дошла до берега.

С матерью провели разъяснительную беседу, отметив, что благодаря неравнодушным людям удалось избежать трагедии. В отношении женщины также составили протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребёнка.


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