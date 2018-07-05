В Кемерове открыли первый в Кузбассе «дедский сад» для пенсионеров и инвалидов

На базе Кемеровского дома-интерната для пожилых людей и инвалидов специальную дневную группу дневного пребывания.

В «дедском саду» горожане смогут оставлять своих пожилых родственников, нуждающихся в постоянном уходе, который домочадцы не могут полноценно обеспечить из-за работы.

Здесь предусмотрено диетическое питание, занятия под руководством опытных психологов и педагогов, дежурство медицинских работников. При этом в специально созданной группе пенсионеры будут находиться только днём

«Это позволит пожилым людям жить в семье, что психологически очень важно в таком возрасте», - уточнили в администрации Кемеровской области.

Первый «дедский сад» начал работу на базе Кемеровского дома-интерната на улице Космической, 14. В дальнейшем планируется открытие целой сети таких групп на базе соцучреждений по всему региону.

Фото: АКО