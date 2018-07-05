Кемеровчане смогут решить судьбу курантов на Главпочтамте

Ранее жители центра пожаловались врио губернатора Кемеровской области Сергею Цивилёву на то, что бой часов мешает спать в ночное время.

Глава Кузбасса призвал горожан решить вопрос об отключении боя в ночное время голосованием.

«Предлагают начинать их работу в 7:00, а заканчивать в 22:00. Куранты — символ города и только кемеровчане имеют право решать, менять ли что-то в их работе. Предлагаю всем жителям центра Кемерова проголосовать, как нам поступить», — сообщил Цивилёв на своей странице в соцсети.

К решению технической стороны приступят по итогам опроса.