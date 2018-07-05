Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Кемеровчане смогут решить судьбу курантов на Гл...

Кемеровчане смогут решить судьбу курантов на Главпочтамте

05 июля 2018 в 11:52

главпочтамт, часы на главпочтамте, бой курантов на главпочтамте, попрос вконтакте, сергей цивилев, мешает спать бой часовРанее жители центра пожаловались врио губернатора Кемеровской области Сергею Цивилёву на то, что бой часов мешает спать в ночное время.

Глава Кузбасса призвал горожан решить вопрос об отключении боя в ночное время голосованием.

«Предлагают начинать их работу в 7:00, а заканчивать в 22:00. Куранты — символ города и только кемеровчане имеют право решать, менять ли что-то в их работе. Предлагаю всем жителям центра Кемерова проголосовать, как нам поступить», — сообщил Цивилёв на своей странице в соцсети.

К решению технической стороны приступят по итогам опроса.


Читайте также

Content
В Кемерове открыли первый в Кузбассе «дедский сад» для пенсионеров и инвалидов
Content
В Кузбассе пенсионерка погибла в результате падения из окна
Content a11c8ed0 7ffd 11e8 8a7b 21ecf5f3246d
Смертельное ДТП с Lexus в Кузбассе: погиб водитель
Content sk
В кузбасской больнице скончалась пациентка, которую не смогли перевезти в реанимацию

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?