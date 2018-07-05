Смертельное ДТП с Lexus в Кузбассе: погиб водитель

Накануне вечером, 4 июля, на повороте в посёлок Верх-Чебула под Мариинском столкнулись автомобиль Lexus и грузовик Scania.

От столкновения Lexus выбросило с проезжей части в кювет, машина перевернулась, получив значительные механические повреждения. Водителю легковой иномарки не удалось выжить, мужчина погиб. Больше в аварии никто не пострадал.

Известно, что во время случившегося шёл дождь. По словам свидетелей, погибший ехал на большой скорости. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД.

Фото: vk.com