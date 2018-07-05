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В кузбасской больнице скончалась пациентка, которую не смогли перевезти в реанимацию

05 июля 2018 в 15:47

умерла пациентка, не перевезли в реанимацию, калтан, не доставили в реанимацию, умерла в больнице, кузбассПрокуратура Кузбасса начала проверку сообщений в СМИ о смерти пациентки больницы в Калтане. Ход проверки взят на контроль руководством СУ СК РФ по Кемеровской области.

По информации местных СМИ, жительница города поступила в медучреждение с инсультом. Врачи оказали ей первую помощь, а потом решили перевезти пациентку в реанимационное отделение в Осинники или Новокузнецк, поскольку своя реанимация в Калтане отсутствует. При этом в течение нескольких часов перевезти больную так и не удалось. Женщина скончалась.

«В рамках проверки следователи установят все обстоятельства случившегося, а также проверят необходимые документы», - сообщили в пресс-службе областного СУ СК РФ.

Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.


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