Пьяный кузбассовец застрелил на охоте знакомого

Инцидент произошел в селе Мохово в Беловского района. Двое приятелей занимались нелегальной охотой и распивали спиртное.

«В какой-то момент один из охотников увидел, что куст шевелится, подумал, что там зверь и выстрелил. Оказалось, что там был его товарищ. Мужчина скончался», - сообщили в кузбасском следственном управлении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности»). Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит точную причину смерти погибшего. В настоящее время следователи проводят допросы. Также запрошены характеристики подозреваемого и потерпевшего.