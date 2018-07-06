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Пьяный кузбассовец застрелил на охоте знакомого

06 июля 2018 в 09:34

/uploads/ckeditor/pictures/12317/content_v-smolenskoy-oblasti-ohotniki-ubili-i-raschlenili-losya-34748-696x463.jpgИнцидент произошел в селе Мохово в Беловского района. Двое приятелей занимались нелегальной охотой и распивали спиртное.

«В какой-то момент один из охотников увидел, что куст шевелится, подумал, что там зверь и выстрелил. Оказалось, что там был его товарищ. Мужчина скончался», - сообщили в кузбасском следственном управлении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности»). Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит точную причину смерти погибшего. В настоящее время следователи проводят допросы. Также запрошены характеристики подозреваемого и потерпевшего.


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