В Кузбассе на разрезе в отвал скатился служебный автомобиль: есть погибший

ЧП произошло в среду, 4 июля, на территории разреза «Тайбинский» в Киселевске.

В отвал скатился стоявший на краю служебный автомобиль Ford Transit. В момент происшествия в салоне находились водитель и экспедитор разреза. От полученных травм водитель погиб.

«Мужчина 1974 года рождения скончался на месте. Его пассажирка 1971 года рождения доставлена в одну из городских больниц с черепно-мозговой травмой и ушибами», - сообщают местные СМИ.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.