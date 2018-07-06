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В Кузбассе на разрезе в отвал скатился служебный автомобиль: есть погибший

06 июля 2018 в 09:44

ЧП, разреза «Тайбинский», Киселевск, скатился в отвал, Ford Transit, водитель погибЧП произошло в среду, 4 июля, на территории разреза «Тайбинский» в Киселевске.

В отвал скатился стоявший на краю служебный автомобиль Ford Transit. В момент происшествия в салоне находились водитель и экспедитор разреза. От полученных травм водитель погиб.  

«Мужчина 1974 года рождения скончался на месте. Его пассажирка 1971 года рождения доставлена в одну из городских больниц с черепно-мозговой травмой и ушибами», - сообщают местные СМИ.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


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