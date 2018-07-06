Подросток из Таштагола погиб ради эффектного фото

5 июля вечером 17-летний подросток гулял с младшей сестрой и другими детьми в лесном массиве. Он заметил металлическую опору под напряжением и решил сфотографироваться на высоте.

«Не обращая внимания на предупреждающую табличку об опасности, потерпевший залез на металлическую опору под напряжением. Затем он коснулся высоковольтного провода, хотя очевидцы просили не трогать его», - рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Подросток погиб от электротравмы, его тело сняли с опоры спасатели. В настоящее время доследственная проверка, в ходе которой эксперты установят обстоятельства и причину смерти подростка. Процессуальное решение будет вынесено по ее результатам.