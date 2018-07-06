Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Подросток из Таштагола погиб ради эффектного фото

Подросток из Таштагола погиб ради эффектного фото

06 июля 2018 в 15:33

удар током погиб от удара током, подросток, таштагол, высоковольтные провода, погиб подросток, хотел сделать фото, погиб из-за фото, ударило током, взялся за провода5 июля вечером 17-летний подросток гулял с младшей сестрой и другими детьми в лесном массиве. Он заметил металлическую опору под напряжением и решил сфотографироваться на высоте.

«Не обращая внимания на предупреждающую табличку об опасности, потерпевший залез на металлическую опору под напряжением. Затем он коснулся высоковольтного провода, хотя очевидцы просили не трогать его», - рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Подросток погиб от электротравмы, его тело сняли с опоры спасатели. В настоящее время доследственная проверка, в ходе которой эксперты установят обстоятельства и причину смерти подростка. Процессуальное решение будет вынесено по ее результатам.


Читайте также

Content sk
В кузбасской больнице скончалась пациентка, которую не смогли перевезти в реанимацию
Content v smolenskoy oblasti ohotniki ubili i raschlenili losya 34748 696x463
Пьяный кузбассовец застрелил на охоте знакомого
Content img 20160411 111132
В Кузбассе на разрезе в отвал скатился служебный автомобиль: есть погибший
Content 2 z73 5c25ae0d 19c4 4135 8ec7 f80a9f093d10
Власти Кузбасса выделят 200 млн рублей на покупку новых автобусов

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?