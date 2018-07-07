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Президент поздравил новокузнечан с 400-летием города

07 июля 2018 в 13:36

владимир путин, путин поздравил, 400-летие новокузнецка, юбилей новокузнецка, поздравил новокузнечан, поздравил кузбассовцевВладимир Путин прислал поздравительную телеграмму в честь 400-летия южной столицы Кузбасса.

Текст правительственной телеграммы был озвучен со сцены в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» во время празднования юбилея Новокузнецка.

«Вы по праву можете гордиться многими поколениями земляков, которые развивали Кузбасс», - подчеркнул в телеграмме президент.

Владимир Путин отметил 400-летнюю историю Новокузнецка, а также пожелал кузбассовцам успехов и всего самого наилучшего.


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