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Задержан еще один фигурант по делу о пожаре в «Зимней вишне»

08 июля 2018 в 09:50

андрей бурсин, зимняя вишня, пожар в зимней вишне, задержан фигурант по делу, задержан пожарныйСледственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении начальника службы пожаротушения ФГКУ «1 отряд ФПС по Кемеровской области» Андрея Бурсина.

Как сообщалось ранее, Бурсин со своим подразделением одним из первых прибыл к месту пожара в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года. Огнеборец рассказал, что когда начался пожар, в здании не сработала ни одна из систем противопожарной защиты, знаки эвакуационных выходов не светились, аварийного освещения не было.

«По версии следствия, Бурсин не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона Кемерова на месте пожара, произошедшего 25 марта 2018 года в помещении ТРЦ «Зимняя Вишня», а также проведение разведки пожара надлежащим образом», — рассказали в Следственном комитете.

В настоящее время Бурсин задержан, ему предъявлено обвинение по статье УК РФ «Халатность».

 


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