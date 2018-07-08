В Кемеровском районе сгорел дом: погиб мужчина

Пожар произошёл вечером, 8 июля, в посёлке Металлплощадка. На улице 1-я Рабочая загорелся двухэтажный жилой дом.

«В результате пожара обгорели стены внутри и снаружи, сгорела и обрушилась обрешётка крыши, а также сгорело и обрушилось межэтажное перекрытие. Полностью сгорела веранда. Общая площадь пожара составила 150 «квадратов», — рассказали в МЧС.

По информации местных СМИ, при пожаре погиб пожилой мужчина, который не успел эвакуироваться из горящего дома.

Фото: vk.com/incident_42