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В Кемеровском районе сгорел дом: погиб мужчина

08 июля 2018 в 20:09

Пожар произошёл вечером, 8 июля, в посёлке Металлплощадка. На улице 1-я Рабочая загорелся двухэтажный жилой дом.

«В результате пожара обгорели стены внутри и снаружи, сгорела и обрушилась обрешётка крыши, а также сгорело и обрушилось межэтажное перекрытие. Полностью сгорела веранда. Общая площадь пожара составила 150 «квадратов», — рассказали в МЧС.

По информации местных СМИ, при пожаре погиб пожилой мужчина, который не успел эвакуироваться из горящего дома.

 

Фото: vk.com/incident_42


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