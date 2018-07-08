Кузбасский заключенный обвиняется в хищении 1,5 млн рублей

Отбывая наказание в исправительной колонии №1 Мариинска, он занимался телефонным мошенничеством.

По версии следствия, 35-летний житель Новокузнецка похитил более 1,5 миллиона рублей. С декабря 2016 по март 2017 года он набирал случайные номера, представлялся родственником, которому выбили зубы и ему сложно говорить.

«Злоумышленник сообщал, что в ходе драки «порезал» человека и просил перевести деньги для возмещения причиненного ущерба, чтобы избежать преследования со стороны правоохранительных органов», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

Жертвами мошенника стали люди из Ярославля, Находки и Йошкар-Олы. Потерпевшие принимали обвиняемого за одного из своих родственников и переводили ему деньги на счета банковских карт. Их предоставляла соучастница преступлений - 32-летняя жительница Подольска.

В настоящее время обоим предъявлено обвинение по статье «Мошенничество».