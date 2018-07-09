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В Ленинске-Кузнецком горел многоквартирный дом

09 июля 2018 в 11:14

пожар, ленинск-кузнецкий, пожар в ленинске-кузнецком, горел дом, сгорела стиральная машина, мчсВозгорание произошло в воскресенье, 8 июля, на четвертом этаже многоквартирного дома на проспекте Ленина.

«Спасатели осмотрели дом, 19 человек эвакуировали по лестнице, а из окна горящей квартиры спасли мужчину, который из-за дыма не мог спастись самостоятельно. Медицинская помощь мужчине не потребовалась», — рассказали «С тобой» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

В результате площадь пожара составила один квадратный метр. Огонь повредил стиральную машину. По предварительной версии причиной случившегося стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.


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