В Ленинске-Кузнецком горел многоквартирный дом

Возгорание произошло в воскресенье, 8 июля, на четвертом этаже многоквартирного дома на проспекте Ленина.
«Спасатели осмотрели дом, 19 человек эвакуировали по лестнице, а из окна горящей квартиры спасли мужчину, который из-за дыма не мог спастись самостоятельно. Медицинская помощь мужчине не потребовалась», — рассказали «С тобой» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.
В результате площадь пожара составила один квадратный метр. Огонь повредил стиральную машину. По предварительной версии причиной случившегося стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.
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