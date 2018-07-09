Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В Кузбассе внедрят знак «Готов к спасению жизни»

В Кузбассе внедрят знак «Готов к спасению жизни»

09 июля 2018 в 12:36

готов к спасению жизни, обж, сергей цивилев, ольга окунева, кузбассОб этом сообщил на своей странице в соцсети врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилёв.

«Это аналог знака «Готов к труду и обороне», только для того, чтобы его получить, нужно будет сдать нормативы по самоспасению, оказанию первой помощи, — написал Цивилев на своей странице во «ВКонтакте».

Кузбасс станет первым регионом, где будет внедрен знак. Глава региона договорился об этом с автором проекта, депутатом Госдумы и первым зампредседателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольгой Окуневой.

Ольга Окунева предложила обновить программу занятий по ОБЖ на региональном уровне, внедрить курсы первой помощи, правильного поведения во время ЧС, для того, чтобы обретение важных знаний и навыков было интересно кузбасским школьникам.

«К работе подключим МЧС, все объединения спасателей, профильные департаменты администрации», — сообщил Цивилёв.

 

Фото: vk.com/tsivilev42


Читайте также

Content ziv
Сергей Цивилёв рассказал о планах развития детских учреждений в регионе
Content e88e41b713fb1f208661a8d32b67370d
Врио губернатора назвал ориентировочные сроки строительства объездной дороги вокруг Кемерова
Content 5253425
Кемеровчане смогут вылететь в Москву вечерним рейсом
Content
В центре Кемерова лоб в лоб столкнулись «легковушка» и маршрутка

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?