В Кузбассе внедрят знак «Готов к спасению жизни»

Об этом сообщил на своей странице в соцсети врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилёв.

«Это аналог знака «Готов к труду и обороне», только для того, чтобы его получить, нужно будет сдать нормативы по самоспасению, оказанию первой помощи, — написал Цивилев на своей странице во «ВКонтакте».

Кузбасс станет первым регионом, где будет внедрен знак. Глава региона договорился об этом с автором проекта, депутатом Госдумы и первым зампредседателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольгой Окуневой.

Ольга Окунева предложила обновить программу занятий по ОБЖ на региональном уровне, внедрить курсы первой помощи, правильного поведения во время ЧС, для того, чтобы обретение важных знаний и навыков было интересно кузбасским школьникам.

«К работе подключим МЧС, все объединения спасателей, профильные департаменты администрации», — сообщил Цивилёв.

Фото: vk.com/tsivilev42