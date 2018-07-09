Сергей Цивилёв рассказал о планах развития детских учреждений в регионе

Во время пресс-конференции, посвящённой стратегии развития Кузбасса, Сергей Цивилёв рассказал, какие проекты в сфере образования будут реализованы в ближайшее время.

Так, врио губернатора сообщил, что предусмотрено строительство новых спортивных площадок при школах, а также 100 детских игровых городков для детей дошкольного возраста.

«Будем проводить капремонт 12 школ в Кузбассе каждый год. На базе каждой будем создавать цифровую школу», - рассказал Цивилев.

Также, по словам главы Кузбасса, в регионе в этом году появится 70 новых школьных автобусов, а в следующем — 100. А в Ленинском районе Кемерова будет построено здание первого за Уралом Президентского кадетского училища на 840 учащихся. Планируется, что оно станет одним из самых современных.