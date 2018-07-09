Врио губернатора назвал ориентировочные сроки строительства объездной дороги вокруг Кемерова

Объект планируется сдать в эксплуатацию к 2024 году.

«В этом году приступаем к проектно-изыскательским работам. Они будут продолжаться около года. После их окончания выведем точные сроки строительства. Худший сценарий предусматривает завершение строительства к 2024 году», — сообщил Сергей Цивилев на пресс-конференции, посвящённой стратегии развития Кузбасса.

Напмоним, дорога в обход Кемерова будет «разбита на два этапа»: первый – 40 км, а второй – 50 км. Предполагается, что именно первые 40 км трассы позволят увести транзитный транспорт, который сейчас проходит через областной центр.