Кемеровчане смогут вылететь в Москву вечерним рейсом

О запуске вечерних рейсов из Кемерова в столицу сообщил врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв.
«Запуск этих вечерних авиарейсов, я уверен, облегчит жизнь наших граждан», - заявил глава региона.
Напомним, ранее стало известно о реконструкции существующих аэропортов в Кузбассе. Кроме того, Сергей Цивилев сообщал о намерении построить международный аэропорт в Шерегеше.
Точные сроки запуска вечерних авиарейсов в Москву пока не называются.
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