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Кемеровчане смогут вылететь в Москву вечерним рейсом

09 июля 2018 в 16:48

рейсы кемерово москва, вылет в москву, вечерние рейсы в москву, аэропорт кемерово, сергей цивилевО запуске вечерних рейсов из Кемерова в столицу сообщил врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв.

«Запуск этих вечерних авиарейсов, я уверен, облегчит жизнь наших граждан», - заявил глава региона.

Напомним, ранее стало известно о реконструкции существующих аэропортов в Кузбассе. Кроме того, Сергей Цивилев сообщал о намерении построить международный аэропорт в Шерегеше.

Точные сроки запуска вечерних авиарейсов в Москву пока не называются.


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