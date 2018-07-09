Кемеровчане смогут вылететь в Москву вечерним рейсом

О запуске вечерних рейсов из Кемерова в столицу сообщил врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв.

«Запуск этих вечерних авиарейсов, я уверен, облегчит жизнь наших граждан», - заявил глава региона.

Напомним, ранее стало известно о реконструкции существующих аэропортов в Кузбассе. Кроме того, Сергей Цивилев сообщал о намерении построить международный аэропорт в Шерегеше.

Точные сроки запуска вечерних авиарейсов в Москву пока не называются.