В центре Кемерова лоб в лоб столкнулись «легковушка» и маршрутка

ДТП произошло 9 июля на Университетском мосту произошло ДТП. Около 16:30 здесь лоб в лоб столкнулись Daewoo Nexia и ПАЗ.

По словам очевидцев, виновником столкновения стал водитель иномарки. Двигаясь из центра, он въехал в маршрутку на «встречке». Предположительно, Daewoo зацепила еще одну иномарку.

Свидетели аварии также отметили, что в момент случившегося на данном участке дороги было включено реверсивное движение, три полосы выделено для движения в сторону Ленинского района.

Официальной информации о случившемся и пострадавших пока нет.

Фото: vk.com/auto_42