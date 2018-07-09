В центре Кемерова лоб в лоб столкнулись «легковушка» и маршрутка

ДТП произошло 9 июля на Университетском мосту произошло ДТП. Около 16:30 здесь лоб в лоб столкнулись Daewoo Nexia и ПАЗ.
По словам очевидцев, виновником столкновения стал водитель иномарки. Двигаясь из центра, он въехал в маршрутку на «встречке». Предположительно, Daewoo зацепила еще одну иномарку.
Свидетели аварии также отметили, что в момент случившегося на данном участке дороги было включено реверсивное движение, три полосы выделено для движения в сторону Ленинского района.
Официальной информации о случившемся и пострадавших пока нет.
Фото: vk.com/auto_42
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