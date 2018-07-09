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На проспекте Ленина мотоцикл врезался в автомобиль

09 июля 2018 в 22:36

дтп, авария на ленина, столкнулись мотоцикл и автомобиль, мотоцикл врезался в автомобильСерьезное ДТП произошло вечером 9 июля на перекрёстке проспекта Ленина и улицы 9 Января. В районе дома №82 столкнулись LADA Kalina и мотоцикл.

В момент аварии на мотоцикле помимо водителя находился пассажир. По словам очевидцев, оба получили значительные травмы, точной информации о погибших пока нет. Предварительно, никто из ехавших в машине не пострадал – водитель сам вышел из авто после столкновения.

Также свидетели рассказали, что мотоцикл двигался с большой скоростью.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

 

Фото: vk.com/auto_42


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