На проспекте Ленина мотоцикл врезался в автомобиль

Серьезное ДТП произошло вечером 9 июля на перекрёстке проспекта Ленина и улицы 9 Января. В районе дома №82 столкнулись LADA Kalina и мотоцикл.

В момент аварии на мотоцикле помимо водителя находился пассажир. По словам очевидцев, оба получили значительные травмы, точной информации о погибших пока нет. Предварительно, никто из ехавших в машине не пострадал – водитель сам вышел из авто после столкновения.

Также свидетели рассказали, что мотоцикл двигался с большой скоростью.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

Фото: vk.com/auto_42