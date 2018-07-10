Стали известны подробности ДТП с мотоциклом: есть погибший

9 июля на пересечении проспекта Ленина и улицы 9 января столкнулись мотоцикл Yamaha и автомобиль LADA Kalina.

Стало известно, что в результате столкновения скончался водитель мотоцикла. Его пассажир находится в больнице с серьёзными повреждениями.

«Он не предоставил преимущества при развороте мотоциклисту. В результате произошло роковое столкновение», - сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».

Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства ДТП.