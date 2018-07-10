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Стали известны подробности ДТП с мотоциклом: есть погибший

10 июля 2018 в 09:46

дтп, авария на ленина, столкнулись мотоцикл и автомобиль, мотоцикл врезался в автомобиль9 июля на пересечении проспекта Ленина и улицы 9 января столкнулись мотоцикл Yamaha и автомобиль LADA Kalina.

Стало известно, что в результате столкновения скончался водитель мотоцикла. Его пассажир находится в больнице с серьёзными повреждениями.

«Он не предоставил преимущества при развороте мотоциклисту. В результате произошло роковое столкновение», - сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».

Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства ДТП.


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