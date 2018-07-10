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Ночью в столице Кузбасса подожгли два автомобиля

10 июля 2018 в 10:58

пожожгли иномарки, сгорели два автомобиля, поджог автомобилей, умышленный поджог, кемерово, автопожар, ленинградскийВ ночь на вторник, 10 июля, на проспекте Ленинградском произошёл пожар в двух легковых автомобилях.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области, сигнал о возгорании иномарок поступил в дежурную часть в 3:07.

«В результате пожара у автомобиля Volkswagen Passat обгорели моторный отсек, передний бампер, лакокрасочное покрытие на передних крыльях и передние колёса. У Nissan Bluebird обгорел передний бампер и передний правый габаритный фонарь», - уточнили в ведомстве.

По предварительной версии, причиной возгорания стал поджог.


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