Ночью в столице Кузбасса подожгли два автомобиля

В ночь на вторник, 10 июля, на проспекте Ленинградском произошёл пожар в двух легковых автомобилях.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области, сигнал о возгорании иномарок поступил в дежурную часть в 3:07.

«В результате пожара у автомобиля Volkswagen Passat обгорели моторный отсек, передний бампер, лакокрасочное покрытие на передних крыльях и передние колёса. У Nissan Bluebird обгорел передний бампер и передний правый габаритный фонарь», - уточнили в ведомстве.

По предварительной версии, причиной возгорания стал поджог.