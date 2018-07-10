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В Сети появилось видео смертельного ДТП с мотоциклистом в Кемерове

10 июля 2018 в 13:41

дтп, авария на ленина, столкнулись мотоцикл и автомобиль, мотоцикл врезался в автомобиль, погиб мотоциклист, видео аварии с мотоцикломМомент столкновения запечатлела камера видеонаблюдения.

Напомним, авария произошла вечером 9 июля на перекрёстке проспекта Ленина и улицы 9 Января. Мотоциклист врезался в LADA Kalina, в результате водитель двухколесного транспортного средства скончался.

Еще один пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

На записи видно, как водитель «легковушки» идёт на разворот и не пропускает мотоцикл, который едет по проспекту Ленина в сторону «Юбилейного» на огромной скорости. В результате мотоцикл врезается в машину и перелетает через неё вместе с людьми.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

Видео: vk.com


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