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Кемеровчан просят сдать кровь для пострадавшего в ДТП с мотоциклом

10 июля 2018 в 14:59

дтп, авария на ленина, столкнулись мотоцикл и автомобиль, мотоцикл врезался в автомобиль, погиб мотоциклист, видео аварии с мотоциклом, нужна кровь, требуется кровьВ соцсетях появилась просьба о помощи пострадавшему пассажиру во вчерашней аварии с мотоциклом и LADA Kalina. Напомним, ДТП произошло вечером 9 июля на пересечении улицы 9 января и проспекта Ленина.

В результате случившегося водитель мотоцикла погиб. Его пассажир был тяжело травмирован, в настоящее время врачи борются за его жизнь.

«Срочно нужна кровь! Любой группы! Для пассажира мотоцикла в ДТП 09.07.18 с Калиной!», — написал друг пострадавшего Александр Левин.

Кровь будут принимать завтра, 11 июля, с 8:00 до 12:00 в пункте забора крови на Октябрьском проспекте, 22 А, корпус 1.

При сдаче просят уточнить, что кровь для Виктора Присяжникова.


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