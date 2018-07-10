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В Киселёвске забота 8-летнего внука чуть не закончилась для бабушки трагедией

10 июля 2018 в 16:55

ушел ребенок, пропал ребенок, александровка, киселевск, пропал мальчикК полицейским обратилась 60-летняя жительница Киселевска. Она рассказала, что ее 8-летний внук самовольно ушел с территории дачного участка в деревне Александровка ушёл и пропал без вести.

К счастью, на поиски мальчика у правоохранителей ушло не более 15 минут. Ребёнка обнаружили при во время объезда территории.

Выяснилось, что внук решил порадовать бабушку и пошел в поле собирать клубнику. Полицейские нашли его, когда ребёнок возвращался домой с собранной ягодой.


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