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На трассе в Кузбассе серьёзно столкнулись фура и внедорожник

11 июля 2018 в 14:41

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Фотографиями с места ДТП поделились в соцсетях очевидцы. 

На кадрах видно, что у внедорожника вырвано переднее правое колесо, сильные повреждения поручила левая передняя сторона. От столкновения автомобиль развернуло, он стоит поперек дороги.

Фура снесла железные ограждения и вылетела с трассы к забору жилого дома, от удара у нее также вырвало колесо (левое).

Движение на данном участке дороги затруднено. Информации о пострадавших пока нет.

 

Фото: vk.com/auto_42


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