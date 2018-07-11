На трассе в Кузбассе серьёзно столкнулись фура и внедорожник

Серьёзное ДТП произошло 11 июля на участке федеральной трассы Р-255 в Мариинском районе. На въезде в деревню 2-я Пристань столкнулись фура MAN и внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

Фотографиями с места ДТП поделились в соцсетях очевидцы.

На кадрах видно, что у внедорожника вырвано переднее правое колесо, сильные повреждения поручила левая передняя сторона. От столкновения автомобиль развернуло, он стоит поперек дороги.

Фура снесла железные ограждения и вылетела с трассы к забору жилого дома, от удара у нее также вырвало колесо (левое).

Движение на данном участке дороги затруднено. Информации о пострадавших пока нет.

Фото: vk.com/auto_42