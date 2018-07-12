В Сети появилось видео ДТП с фурой и внедорожником

Напомним, накануне в Мариинском районе на въезде в деревню 2-я Пристань столкнулись фура MAN и Toyota Land Cruiser Prado.

Очевидец выложил в Сеть видео, снятое на видеорегистратор. На кадрах видно, как внедорожник плавно выезжает на полосу встречного движения. Водитель фуры пытался уйти от столкновения, но не смог. В результате ДТП грузовик слетел в кювет, а Toyota от ударов развернулась на 90 градусов. Внедорожник получил сильные повреждения.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются. Пользователи предположили, что водителю Prado могло стать плохо за рулём.

Фото, видео: vk.com