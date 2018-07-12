В Кузбассе утонул 13-летний подросток

Смертельный инцидент произошёл на территории Тайгинского городского округа.

По информации следствия, отдыхая с друзьями на водоеме, подросток нырнул, но не вынырнул. Тело подняли на поверхность сотрудники МЧС, сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

В настоящее время назначена судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти мальчика. Предварительно, ею стала асфиксия от утопления. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки.

Отмечается, что погибший ушёл на берег без разрешения родителей и плавал в нескольких метрах от запрещающего аншлага «Купаться запрещено».