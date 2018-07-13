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В МФЦ откроют пункты сбора предложений по развитию Кузбасса

13 июля 2018 в 11:51

мфц, банк идей, сбор идей, стратегия развития кузбасса, сергей цивилевСергей Цивилев призвал кузбассовцев предлагать свои идеи по развитию региона. С сегодняшнего дня во всех МФЦ Кемеровской области открыт сбор предложений от жителей Кемеровской области.

"Для нас это ещё один способ охватить максимальное количество кузбассовцев, вовлечь людей в совместную работу над программой развития области. Это важно. К программам, которые спускаются сверху, которые написаны неизвестно кем, доверия немного. Другое дело, когда каждый принял участие, когда в стратегию включен твой проект, твоя идея. Тогда это народный план, тогда это уже наша общая работа", — сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава региона.

Отмечается, что любой может поделиться своими идеями, оставить свои контакты. Все предложения будут рассмотрены при включении в стратегию развития региона.

 

Фото: vk.com


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