В МФЦ откроют пункты сбора предложений по развитию Кузбасса

Сергей Цивилев призвал кузбассовцев предлагать свои идеи по развитию региона. С сегодняшнего дня во всех МФЦ Кемеровской области открыт сбор предложений от жителей Кемеровской области.

"Для нас это ещё один способ охватить максимальное количество кузбассовцев, вовлечь людей в совместную работу над программой развития области. Это важно. К программам, которые спускаются сверху, которые написаны неизвестно кем, доверия немного. Другое дело, когда каждый принял участие, когда в стратегию включен твой проект, твоя идея. Тогда это народный план, тогда это уже наша общая работа", — сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава региона.

Отмечается, что любой может поделиться своими идеями, оставить свои контакты. Все предложения будут рассмотрены при включении в стратегию развития региона.

Фото: vk.com