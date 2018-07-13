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Сергей Цивилёв вошел в список самых популярный глав регионов

13 июля 2018 в 13:00

сергей цивилев, кузбасс, рейтинг губернаторов, медиологияВременно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области занял 15-ю позицию в  общем рейтинге.

«Медиология» составила список самых цитируемых в СМИ глав регионов. Рейтинги строятся на основе 45 000 источников и подсчитывают количество упоминаний в источниках за определённый период времени.

Так, по количеству упоминаний, врио губернатора Кемеровской области вошёл в топ-5 глав регионов Сибирского федерального округа и занял 15-ю позицию в общем рейтинге глав регионов. Стоит отметить, что аналогичную позицию он занимал месяцем ранее.


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