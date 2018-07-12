Cтали известны подробности ДТП с фурой на трассе в Кузбассе

Напомним, 11 июля в Мариинском районе на трассе Р-255 «Сибирь» столкнулись фура и Toyota Land Cruiser.

По предварительной информации дирекции автодорог Кузбасса, при движении со стороны Красноярска в направлении Кемерова водитель Toyota выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и врезался в фуру.

«Пострадал один человек. В результате аварии было повреждено пять метров ограждения», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Сети появилось видео момента ДТП.