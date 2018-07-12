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Cтали известны подробности ДТП с фурой на трассе в Кузбассе

12 июля 2018 в 10:25

Серьёзное ДТП, трасса Р-255, Мариинский район, 2-я Пристань, фура MAN, Land Cruiser, фура снесла, вылетела с трассы, вырвало колесо, авария, дтп, кузбасская трасса, джип вьехал в фуру, внедорожник врезался в фуруНапомним, 11 июля в Мариинском районе на трассе Р-255 «Сибирь» столкнулись фура и Toyota Land Cruiser.

По предварительной информации дирекции автодорог Кузбасса, при движении со стороны Красноярска в направлении Кемерова водитель Toyota выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и врезался в фуру.

«Пострадал один человек. В результате аварии было повреждено пять метров ограждения», — сообщили в ведомстве.

 

Ранее в Сети появилось видео момента ДТП.


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