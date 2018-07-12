В Прокопьевске горела многоэтажка

Поздно вечером 11 июля на улице Обручева в Прокопьевске горела квартира в двенадцатиэтажном трёхподъездном доме.

Сигнал поступил на пульт диспетчера МЧС в в 23:16. На момент прибытия первого подразделения МЧС из окна квартиры на первом этаже шёл дым.

«Специалисты газодымозащитной службы спасли одного человека. Эвакуация других жильцов дома не проводилась в связи с отсутствием такой необходимости», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

В результате пожара в комнате обгорели вещи и мебель. Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём при курении.