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В Прокопьевске горела многоэтажка

12 июля 2018 в 12:10

пожар, прокопьевск, горит многоэтажка, горит квартира, неосторожное курениеПоздно вечером 11 июля на улице Обручева в Прокопьевске горела квартира в двенадцатиэтажном трёхподъездном доме.

Сигнал поступил на пульт диспетчера МЧС в в 23:16. На момент прибытия первого подразделения МЧС из окна квартиры на первом этаже шёл дым.

«Специалисты газодымозащитной службы спасли одного человека. Эвакуация других жильцов дома не проводилась в связи с отсутствием такой необходимости», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

В результате пожара в комнате обгорели вещи и мебель. Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём при курении.


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