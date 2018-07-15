В Кемерове на Кузнецком проспекте скончался мужчина

Сегодня, 15 июля, в центре областной столицы скончался мужчина. Очевидцы поделились фотографиями с места трагедии в соцсетях.

По словам свидетелей, погибший вышел из трамвая на остановке «КЭМЗ» и внезапно упал. На место прибили полиция и бригада скорой помощи, однако горожанин уже был мертв.

Сообщается, что это был пожилой человек. Пользователи соцсетей предположили, что причиной ухудшения самочувствия кузбассовца могла стать жара.

Фото: vk.com/Инцидент-Кемерово.