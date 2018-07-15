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Мужчина выпал из окна общежития на бульваре Строителей в Кемерове

15 июля 2018 в 14:56

бульвар строителей, кемерово, выпал из она, упал с третьего этажа, общежитиеСообщается, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел в ночь на 15 июля в доме №46 по бульвару Строителей. Нетрезвый мужчина  упал с высоты третьего этажа. Несмотря на серьезные травмы, молодой человек выжил. Медики диагностировали у него кататравму, переломы рёбер и травму головы.

В настоящее время парень находится в отделении нейрохирургии. Обстоятельства случившегося устанавливают правоохранительные органы.


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