Мужчина выпал из окна общежития на бульваре Строителей в Кемерове

Сообщается, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел в ночь на 15 июля в доме №46 по бульвару Строителей. Нетрезвый мужчина упал с высоты третьего этажа. Несмотря на серьезные травмы, молодой человек выжил. Медики диагностировали у него кататравму, переломы рёбер и травму головы.

В настоящее время парень находится в отделении нейрохирургии. Обстоятельства случившегося устанавливают правоохранительные органы.