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Массовое ДТП на трассе Алтай – Кузбасс: есть погибшие

14 июля 2018 в 10:10

массовое Дтп, Алтайский Край, Кузбасс, Трасса, кузбасс - алтай, залесский районВ пятницу, 13 июля, на трассе в Залесовском районе столкнулись два грузовых и четыре легковых автомобиля.

Как сообщили очевидцы, в аварии пострадали как минимум шесть машин. Предварительно, лесовоз КРАЗ столкнулся с фурой, после чего с грузового автомобиля слетели стволы деревьев. Стволы разлетелись по проезжей части, повредив при этом легковые автомобили. Одна из «легковушек» - Toyota Premio - оказалась буквально смята в лепёшку.

Известно, что в результате случившегося два человека погибли на месте, ещё четверо госпитализированы.

 

Кадр: Рен-ТВ.


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