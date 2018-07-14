Массовое ДТП на трассе Алтай – Кузбасс: есть погибшие

В пятницу, 13 июля, на трассе в Залесовском районе столкнулись два грузовых и четыре легковых автомобиля.

Как сообщили очевидцы, в аварии пострадали как минимум шесть машин. Предварительно, лесовоз КРАЗ столкнулся с фурой, после чего с грузового автомобиля слетели стволы деревьев. Стволы разлетелись по проезжей части, повредив при этом легковые автомобили. Одна из «легковушек» - Toyota Premio - оказалась буквально смята в лепёшку.

Известно, что в результате случившегося два человека погибли на месте, ещё четверо госпитализированы.

Кадр: Рен-ТВ.