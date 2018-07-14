В Кемерове начались предварительные работы по сносу «Зимней вишни»

В субботу, 14 июля, специалисты приступили к разбору внешних элементов сгоревшего ТЦ.

Сообщается, что уже к 19 июля придёт специальная тяжёлая техника, с помощью которой начнётся разбор железных конструкций.

«До 1 сентября благоустроим стихийный мемориал в память о погибших при пожаре, который находится рядом с бывшим торговым центром», — написал на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» врио губернатора Сергей Цивилёв.

Фото: vk.com.