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В Кемерове начались предварительные работы по сносу «Зимней вишни»

14 июля 2018 в 17:22

Пожар В Тц Зимняя Вишня, Зимняя Вишня, Снос Тц Зимняя Вишня, Кемерово, кузбасс, демонтаж зимней вишни, сергей цивилевВ субботу, 14 июля, специалисты приступили к разбору внешних элементов сгоревшего ТЦ.

Сообщается, что уже к 19 июля придёт специальная тяжёлая техника, с помощью которой начнётся разбор железных конструкций.

«До 1 сентября благоустроим стихийный мемориал в память о погибших при пожаре, который находится рядом с бывшим торговым центром», — написал на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» врио губернатора Сергей Цивилёв.

 

Фото: vk.com.


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